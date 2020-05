Notowane spółki niegiełdowe – proponowane rozwiązania

To rozwiązanie polegałoby na utrzymaniu wymogów dotyczących raportowania spółek z momentu dopuszczenia do publicznego obrotu. Byłoby ono najbardziej sprawiedliwe, gdyż niejako konserwowałoby prawa nabyte wszystkich stron rynku. Byłoby jednak jednocześnie najbardziej skomplikowane i generowałoby dużo nowych ryzyk, bo przecież bardzo trudno byłoby objąć percepcyjnie różne wymogi dotyczące różnych spółek w zależności od terminu debiutu. Dałoby się to nieco uporządkować poprzez tworzenie osobnych rynków dla poszczególnych grup spółek, ale nie wydaje się to sensowną drogą. Tym bardziej że są przecież inwestorzy, którzy kupili akcje „starej" spółki w nowym porządku prawnym i znalezienie sprawiedliwego rozwiązania w takich przypadkach chyba nie byłoby możliwe.