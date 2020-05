Indeksy dywidendowe ofiarą koronawirusa?

Pierwsza grupa to spółki, które nie zważają na aktualną sytuację i uznają, że nie ma ona wpływu na ich bieżącą i przyszłą koniunkturę, dlatego podtrzymują politykę dywidendową i dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Druga grupa to spółki, które – wobec ryzyka czy ze względu na zabezpieczenie swojej przyszłej sytuacji finansowej – postanawiają zatrzymać zyski na poczet utrzymania przyszłej płynności czy zapewnienia działalności operacyjnej. Wreszcie trzecia grupa to spółki, które muszą wstrzymać się z wypłatą dywidendy w związku z wydanymi rozporządzeniami bądź rekomendacjami. Dziś o takim przypadku możemy mówić w kontekście zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, która pod koniec marca uznała, że spółki branży finansowej powinny zatrzymać wypracowane zyski. Do tej pory większość banków czy ubezpieczycieli zastosowała się do tej rekomendacji.