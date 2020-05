Kwiecień przełomu czy maj spadków?

Dużo mówiło się o historycznym wydarzeniu, którym był spadek kontraktu majowego na ropę do wartości minusowych (nawet minus 40 USD). Wyglądało to tak jakby spanikowani gracze obawiających się fizycznych dostaw surowca, którego nie mają gdzie przechować (magazyny są pełne lub zarezerwowane, podobnie destylarnie i tankowce) zaczęli płacić za to, że ktoś weźmie na siebie odbiór surowca. Podkreślić należy, że dotyczyło to dnia tuż przed wygasaniem majowych kontraktów. Chodziło o tych graczy, którzy zagapili się i nie przeszli na serię czerwcową, w której cena baryłki była większa niż 20 USD. Być może zresztą firmy brokerskie wyrzucały kontrakty tych graczy, którzy nie dopłacili do depozytu zleceniem PKC (po każdej cenie). Handel „papierową" ropą jest kilkadziesiąt razy większy niż tą „fizyczną", czyli transakcjami między producentami ropy i jej użytkownikami. Od mniej więcej 20+ lat na rynku są realny popyt i podaż, ale w środku są rynki finansowe i one dyktują cenę. Już na przełomie kwietnia i maja cena baryłki szybko rosła podążając w kierunku 20 USD.