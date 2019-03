Koniec marca coraz bliżej

Szacunki dwóch instytutów z dwóch stron kanału La Manche/Angielskiego można uzupełnić wyliczeniami Gertjana Vlieghe, członka komitetu polityki pieniężnej Banku Anglii. Szacuje on, że od czerwca 2016 r. brytyjska gospodarka z powodu takiego, a nie innego, wyniku głosowania w sprawie wyjścia z Unii straciła 2 proc. PKB. Licząc w funtach, jest to ok. 40 mld rocznie lub 800 mln tygodniowo. Warto przypomnieć, że w czasie kampanii przed referendum zwolennicy wyjścia mówili o 350 mln funtów tygodniowo wysyłanych z Londynu do Brukseli w ramach składki na unijny budżet, które po brexicie będzie można zaoszczędzić. Już wtedy brytyjski urząd statystyczny podkreślał, że ten argument to demagogia, bo nie uwzględnia tego, co wraca z unijnego budżetu na Wyspy.