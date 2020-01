Polska giełda A.D. 2019

Powyższe liczby bardzo jasno wskazują, że od lat rynek kapitałowy nie jest miejscem finansowania rozwoju spółek. Wręcz przeciwnie – biorąc pod uwagę wypłacone dywidendy, wykupy akcji czy wreszcie delistingi – pieniądz płynie szerokimi miliardami od emitentów do inwestorów. Pozornie powinno nas to cieszyć, ale problem polega na tym, że pomimo tych transferów inwestorzy bynajmniej nie zarabiają. A dodatkowo transfery te ograniczają rozwój rynku. Drenowanie zysków na dywidendy to często ograniczenie finansowania nowych projektów. Wykupy akcji to dodatkowo ograniczenie płynności. A delistingi to „transfery ostateczne" – nawet jeśli dadzą zarobić to tylko raz, bo spółka nie wróci przecież do notowań.