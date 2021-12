Słońce mniej atrakcyjne, ale nadal zyskowne

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza dla przyszłych prosumentów nowy system rozliczeń, zgodnie z którym będą oni sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej przez giełdę cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy po cenach rynkowych. Korzystny system rozliczeń, dopłaty do instalacji w wysokości do 5 tys. zł oraz możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej pozwoliły na wzrost liczby prosumentów, a więc użytkowników domowej PV, do 700 tys. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że na początku przyszłego roku może to być już milion, a budynków jednorodzinnych w Polsce jest ok. 5 mln. W sieciach dystrybucyjnych, do których podpinamy instalacje, powoli zaczyna brakować miejsca. – Jeśli nie wprowadzilibyśmy zmian, to do wyłączeń instalacji w efekcie ich przepełnienia w systemie mogłoby dojść już w przyszłym roku – mówi wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.