Co nowa taksonomia oznacza dla polskiej energetyki

Względem poprzedniego projektu taksonomii złagodzono także – o co zabiegała Polska - wymagania dotyczące wykorzystania gazów odnawialnych. W poprzednim projekcie aktu delegowanego określono progi do wypełnienia na 2026 i 2030 r. Obecnie zaproponowano całkowite przejście na takie paliwo do 2035 r. Spółki energetyczne wskazywały, że to co wykluczyłoby jednostki wysokosprawnej kogeneracji gazowej spod klasyfikacji, jako zrównoważonych inwestycji, to wymóg, aby zdolność produkcyjna instalacji nie przekraczała zdolności zastępowanej instalacji oraz przyjęcie wiążących zobowiązań, aby od 1 stycznia 2026 r. wykorzystywać co najmniej 30 proc. gazów odnawialnych lub niskoemisyjnych. Wskazane wcześniej limity w zakresie współspalania gazów odnawialnych i niskoemisyjnych – zdaniem spółek – wykraczają poza horyzont podejmowanych obecnie decyzji inwestycyjnych i technicznych możliwości ich wykorzystania.