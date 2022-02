Rywalizacja Orlenu z PGE na Bałtyku nabiera rumieńców

PKN Orlen poinformowa w komunikacie, 瞠 koncern z這篡 ju siedem wniosk闚 o przyznanie nowych koncesji na budow farm wiatrowych na Ba速yku. Ostatni wniosek o lokalizacj 46.E.1. zosta skierowany drugiego lutego przez sp馧k celow Orlenu Neptun VIII. Poprzednie wnioski zosta造 z這穎ne w grudniu ub. roku oraz w styczniu. Po uruchomieniu kolejnego etapu procedury administracyjnej, koncern b璠zie wnioskowa o przyznanie pozosta造ch czterech pozwole lokalizacyjnych. ㄨczna moc mo磧iwa do uzyskania na obszarach obj皻ych z這穎nymi wnioskami szacowana jest na ok. siedem GW, a potencja czterech pozosta造ch lokalizacji mo瞠 wynie ok. 3,5 GW. Strategia Grupy Orlen do 2030 r. zak豉da, 瞠 kluczowym obszarem rozwoju b璠zie energetyka oparta g堯wnie o odnawialne r鏚豉 energii.(...). Mamy wiedz i odpowiednie zasoby, aby by liderem tego procesu. Dlatego chcielibymy pozyska jak najwi瘯sz liczb nowych koncesji. To istotne ze wzgl璠u na po蕨dany efekt skali, kt鏎y umo磧iwi udzia biznesowy i maksymalizacj wk豉du polskich przedsi瑿iorc闚 w 豉鎍uch wartoci dla morskich elektrowni wiatrowych m闚i Daniel Obajtek, Prezes Zarz鉅u PKN Orlen w komunikacie. Wniosek o t sam lokalizacj tak瞠 drugiego lutego skierowa豉 sp馧ka celowa Baltica 8 nale蕨ca do PGE. Koncern jednak komunikatu nie wyda w odr騜nieniu od Orlenu.