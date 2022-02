Polenergia planuje duże wydatki

Polenergia precyzuje, że 250 mln zł wpływów z emisji akcji trafi na spłatę kredytu udzielonego przez Deutsche Bank Polska, którego celem był m.in. udział w finansowaniu lądowych farm wiatrowych (FW Szymankowo, FW Dębsk oraz FW Kostomłoty). Patrząc na propozycje, spółka chce przeznaczyć od 229 mln do 243 mln zł wpływów z emisji na rozwój projektów morskich farm wiatrowych (MFW) Bałtyk II, Bałtyk III oraz Bałtyk I. Na dalszy rozwój lądowej energetyki wiatrowej trafią środki od 178 mln do 189 mln zł, a na fotowoltaikę zostanie przeznaczonych od 130 mln do 138 mln zł. Środki rzędu 120–176 mln zł trafią na wybraną działalność rozwojową. W tym względzie spółka nie wyklucza akwizycji. Pozostałe środki – ok. 10–11 mln zł – pójdą na elektromobilność.