Rosną zyski Polenergii

Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw, gdzie zanotowano wzrost o 89,3 mln zł oraz w segmencie obrotu i sprzedaży, gdzie był on większy o 22,9 mln zł. Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych, gdzie spadek wyniósł o 29,1 mln zł. Był to efekt niższego poziomu produkcji wynikającym z niższej wietrzności. W okresie trzech kwartałów 2021 r. skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 148,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62,9 mln zł.