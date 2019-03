Niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji: CD Projekt, mBank i PZU

Akcje CD Projektu dynamicznie odrobiły już większość jesiennych strat, natomiast od kilku tygodni poruszają się w trójkącie spadkowym. Wynik za zeszły tydzień jest w okolicach zera. Nie jest to najlepsza wiadomość dla kupujących i świadczy o tym, że opadają im siły. Wygląda na to, że w kolejnych tygodniach cena może spaść poniżej 180 zł. Ostatnio na tym poziomie popyt się uaktywniał, jednak presja ze strony niedźwiedzi jest coraz większa. Chętnych do realizacji zysków nie brakuje, bo tylko od początku roku akcje urosły o 28 proc.