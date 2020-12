PHN z zastrzykiem gotówki

Kontrolowany przez Skarb Państwa Polski Holding Nieruchomości uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych czteroletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 325 mln zł. To druga emisja w ramach programu z limitem 1 mld zł. W zeszłym roku PHN zebrała 160 mln zł. Spółka uzyskała korzystne warunki, kupon to WIBOR6M plus 2,95 pkt. proc. marży, czyli obecnie 3,2 proc.