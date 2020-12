Dekpol o perspektywach

Kontrolowana przez Mariusza Tuchlina budowlano-deweloperska grupa zaledwie w październiku pozyskała z prywatnej emisji obligacji 50 mln zł, gdzie nadsubskrypcja wyniosła ponad 13 mln zł. Nic dziwnego, że Dekpol idzie za ciosem i rusza z ofertą papierów o wartości 11 mln zł. Tym razem jest to oferta publiczna, ale próg wejścia ustalono na 25 tys. zł. Inaczej niż we wcześniejszej emisji papiery nie są zabezpieczone (w październiku była to hipoteka na nieruchomości w Warszawie). Za to oprocentowanie jest wyższe, to WIBOR 6M + 5,4 pkt. proc. marży (czyli obecnie 5,65 proc.) wobec WIBOR 6M + 4,9 pkt. proc. Zapisy trwają do 18 grudnia, emisję organizuje DM Michael/Ström. Dekpol jest generalnym wykonawcą (bazuje na prywatnych zamawiających, m.in. z kwitnącego rynku magazynowego, i w większości krótkich kontraktach o wartości 15–40 mln zł), deweloperem (mieszkania i condo) oraz producentem osprzętu do maszyn budowlanych. W ciągu trzech kwartałów br. grupa wypracowała 746 mln zł, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 75 proc., do 66 mln zł. Skokowy wzrost wynika z większego wkładu części deweloperskiej: tu zysk operacyjny zwiększył się z 6,4 mln do 40,1 mln zł. Harmonogram inwestycji zakłada ukończenie 799 mieszkań w tym i 192 w przyszłym roku, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio 776 i 1,3 tys. Część budowlana zanotowała wzrost zysku operacyjnego o 13 proc., do 28,2 mln zł, przy wzroście marży z 6,2 do prawie 7 proc. Pandemia dotknęła trzecią linię biznesową, powodując przejściowy spadek aktywności zamawiających: producentów maszyn. Zysk operacyjny skurczył się o 37 proc., do 5,8 mln zł. Na koniec września zadłużenie z tytułu obligacji wynosiło 157 mln zł, w ostatnim kwartale firma pozyskała 50 mln zł ze wspomnianej emisji, a także wykupiła papiery w ramach amortyzacji za 29,2 mln zł.