Wrześniowy wybuch cen materiałów przykroi marże deweloperów?

– Czeka nas kolejna fala windowania cen mieszkań – kwituje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu Rynekpierwotny.pl. – Wpływ samego rynku materiałów budowlanych na wzrost cen nowych mieszkań można oszacować teraz na 6–8 proc. rocznie, ale może być więcej. Do tego dochodzi problem czasowych braków w hurtowniach różnych grup towarowych, co także mocno utrudnia prowadzenie inwestycji i podnosi koszty. Materiałów – inaczej niż gruntów – nie da się kupić na kilkuletni zapas, nie można zabezpieczyć kontraktami terminowymi. Jedyną formą zabezpieczenia się deweloperów jest odpowiednie skalkulowanie cen mieszkań wprowadzanych do oferty na etapie dziury w ziemi. To jeden z kluczowych czynników ponadprzeciętnego ryzyka działalności deweloperskiej, uzasadniającego relatywnie wysokie poziomy marż spółek. Nie da się bowiem cen nowych mieszkań windować w nieskończoność, bo popyt ma zapewne gdzieś ustawioną poprzeczkę akceptacji – a być może już bardzo niewiele do niej brakuje – podsumowuje.