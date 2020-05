Projekty premium były przewagą, teraz stały się wyzwaniem

Działająca we Wrocławiu i Krakowie spółka od dawna zajmuje pierwsze miejsce w naszym cokwartalnym rankingu rentowności deweloperów – wysokie marże to zasługa budowania lokali o podwyższonym standardzie. Jednak to, co w czasach prosperity było konkurencyjną przewagą, w recesji będącej skutkiem pandemii może się okazać wyzwaniem.