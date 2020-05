Biuro Inwestycji Kapitałowych. Nowe budowy tylko z zabezpieczonym najmem

BIK ma w portfelu centra logistyczne Kraków I i II oraz Sosnowiec II i Wrocław I. Te trzy pierwsze są praktycznie w pełni wynajęte. Wrocław to projekt oddany w marcu, 15 tys. mkw. ma najemcę, 9,5 tys. jest do wzięcia. – Komercjalizacja trwa, ale nie mamy presji na szybkie znalezienie najemców – mówi Koszany. Prezes podkreśla, że żaden z najemców nie został zmuszony do czasowego zawieszenia działalności, wnioski o wsparcie to są pojedyncze przypadki – np. o przesunięcie terminu płatności czynszu.