Zarząd Develii nie chce pod skrzydła Metric Capital

Jak wynika z treści wezwania, dla Metric Capital zakup akcji ma być inwestycją długoterminową, intencją jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Develii. Utrzymany ma być dotychczasowy kierunek rozwoju, zapowiedziano też poszerzenie inwestycji w celu utworzenia platformy PRS. Metric zarządza bardzo zróżnicowanymi aktywami o wartości 2,9 mld euro, specjalizuje się w tzw. alternatywnych nieruchomościach - w Polsce kontroluje sieć samoobsługowych magazynów do przechowywania rzeczy (self-storage) Less Mess. Partnerami Metric Capital są Invest Line E i BEKaP FIZ. Ten pierwszy to należący do Jerzego Kowalskiego właściciel m.in. centrów handlowych Dekada oraz dewelopera mieszkaniowego Budlex. Ten drugi to fundusz meblarskiego magnata Bogdana Kaczmarka.