Preferencyjne akcje były przyznawane pod warunkiem spełnienia celów: 75 proc. po wypracowaniu przez grupę założonego zysku netto, 25 proc. po osiągnięciu założonego wzrostu kursu.

Program motywacyjny na lata 2025-2028. Bonus za efekty

W maju ub.r. walne zgromadzenie przyjęło program motywacyjny na lata 2025-2028, który przewiduje przyznanie do 5,65 mln warrantów zamiennych na akcje rocznie. W lutym br. przyznano uprawnionym I transzę za rok 2025. Warunki uzyskania prawa do objęcia akcji są podobne: 75 proc. po wypracowaniu przez grupę założonego zysku netto, a 25 proc. po osiągnięciu założonego wzrostu kursu - w relacji do indeksu WIG-nieruchomości.