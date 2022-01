Prezes Cordii i Polnordu: Popyt mnie nie martwi, więcej obaw mam o podaż

W 2021 r., bardzo udanym dla deweloperów, sprzedaliście 592 mieszkania, o 160 proc. więcej niż rok wcześniej. Czy także i u was zauważalne było to, że końcówka roku wypadła nieco „chłodniej" i jak ocenia pan perspektywy rynku po ostatnich podwyżkach stóp procentowych?

Końcówka roku również w naszych biurach sprzedaży była słabsza niż poprzednie kwartały, ale wszyscy się tego spodziewali, wystąpiły obiektywne czynniki, które do tego doprowadziły, jak odczyty inflacji skłaniające banki centralne do podnoszenia stóp procentowych, i poczucie niepewności klientów co do sytuacji rynkowej. Jeszcze w połowie zeszłego roku planowaliśmy, że sprzedamy 640 mieszkań, skończyło się na prawie 600.