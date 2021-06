Spółki giełdowe łożą krocie na polskich sportowców

Pandemia miała negatywny wpływ na sponsorowanie sportu, ale mniejszy, niż można by się spodziewać, próbując go ocenić po liczbie odwołanych imprez czy zamkniętych stadionów. Sponsoring Insight oszacował ubiegłoroczne wydatki firm na sport w Polsce na 1025 mln zł, co było rezultatem gorszym jedynie od osiągniętego w 2019 r., i to zaledwie o 10 mln zł. – Można oczekiwać, że rynek sponsorski powróci do trendu wzrostowego w 2021 r. I kwartał przyniósł nowe istotne kontrakty, a czołowi sportowcy coraz częściej pojawiają się w wysokozasięgowych kampaniach reklamowych – zauważa Michał Gradzik, partner zarządzający Sponsoring Insight.