mPay ma problem z kupnem DM Banku BPS

Nadzór podał, że podstawą sprzeciwu są przesłanki określone w art. 106h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Artykuł ten zawiera kilka punktów, które dają prawo do sprzeciwu. Są to m.in. braki formalne w dokumentacji, jak również jest to uzasadnione „potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem maklerskim, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na dom maklerski lub z uwagi na ocenę finansową podmiotu składającego zawiadomienie".