Można się już zgłaszać do programu wsparcia analitycznego

Program ma na celu zwiększenie liczby analiz przede wszystkim średnich i małych spółek. Do programu mogą zgłaszać się więc spółki z mWIG40 oraz sWIG80, pod warunkiem jednak, że ich kapitalizacja będzie przekraczała 50 mln zł, a free float będzie większy niż 20 proc. (według stanu na 25 marca). Konkretne wymagania są też postawione przed domami maklerskimi, które mają być odpowiedzialne ze tworzenia raportów. Aby wziąć udział w programie, muszą one mieć zespół składający się z minimum trzech analityków, który sporządził analizy dla co najmniej dziesięciu spółek notowanych na GPW spoza WIG20 w poprzednim roku kalendarzowym. Dla brokerów, którzy przystąpią do programu, przewidziane są profity. Wynagrodzenie za zapewnienie analizy jednej spółki ustalono na 50 tys. zł netto. Brokerzy w ramach obowiązków zobowiązani będą do przygotowania raportu inicjującego, a także raportów aktualizujących (publikowanych co najmniej dwa razy w roku), które będą obejmowały m.in. prognozy finansowe, czynniki ryzyka czy też wyceny. Wymagane nie będą natomiast konkretne zalecenia inwestycyjne (np. „kupuj", „sprzedaj"), chociaż ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do analityka.