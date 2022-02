Nie możemy się bać wydawać pieniędzy

Podejście do inwestowania w ostatnich latach bardzo się zmieniło. Mam wrażenie, że świadomość inwestycyjna wzrosła. Biorąc też pod uwagę obecnie wysoką inflację, to grono osób, które interesują się tym, co dzieje się na rynkach finansowych, bardzo się poszerzyło. Profil naszego klienta na pewno się więc zmienił, ale to my musimy się przystosować do tych nowych realiów. Dzisiaj naszymi klientami nie są już osoby, które mogą o sobie mówić głównie w kategoriach doświadczonych inwestorów. To determinuje nasze działania, czego dowodem jest poszerzenie jakiś czas temu oferty produktów o akcje oraz fundusze ETF.