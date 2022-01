Roszady u analityków szansą dla młodych

Mechanizm jest prosty: większy może więcej. To właśnie między największymi brokerami toczyła się kadrowa rywalizacja w 2021 r. Jedni podbierali ludzi od drugich, a ci od kolejnych. Aby bowiem się liczyć na rynku, trzeba stawiać na sprawdzonych już analityków. Problem w tym, że ich liczba na rynku jest mocno ograniczona. Przez lata branża maklerska była pod presją, a to nie zachęcało do pracy w tym zawodzie. Kiedy brokerzy doczekali się swoich pięciu minut, okazało się, że kołderka jest zbyt krótka i część instytucji musiała stawić czoła brakom kadrowym.