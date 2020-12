BFG daje zielone światło dla transakcji Idea Banku

Bank podał wcześniej, że w krótkim terminie oczekuje „znaczącej poprawy pozycji kapitałowej poprzez utratę kontroli nad Idea Money, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów Idea Money ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej emitenta, co wedle szacunków powinno przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł". Dlatego ocenił, że transakcja ma krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych emitenta do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie CRR.