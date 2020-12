Frankowi prawnicy o ugodowej propozycji KNF

- Oczywiście każdą propozycję polubownego rozwiązania sporu należy pochwalić i rozważyć, pod warunkiem, że uwzględnia interes prawny i ekonomiczny obu stron. Jednak bazując na kilkuletnim doświadczeniu w reprezentowaniu frankowiczów wiemy już, że od propozycji do realizacji jest długa i daleka droga. W ramach prowadzonych przez nas ponad 17 tys. postępowań w zasadzie w każdej sprawie staraliśmy się i staramy wypracować kompromis w ramach procedury reklamacyjnej. Niestety bez rezultatu. Ponadto próbowaliśmy w inny sposób nawiązać kontakt z bankami, także przed Sądem Polubownym KNF i Rzecznikiem Finansowym, szukając pozasądowego rozwiązania zaistniałego sporu - mówi Kacper Jankowski prezes Votum Robin Lawyers. Jego zdaniem banki nie były skore do żadnych rozmów, uznając, że ich umowy kredytowe są pozbawione wad prawych. To z kolei zmusiło kredytobiorców do dochodzenia swoich spraw przed sądami, czego wynikiem są dzisiejsze statystyki wygranych procesów.