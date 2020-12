Stabilna strata nierentownych banków

Październik przyniósł kolejny spadek głównych wskaźników efektywności sektora. ROE, czyli zwrot z kapitałów własnych, obniżył się na koniec października do 3,34 proc., czyli o 0,38 pkt wobec września i 3,28 pkt proc. rok do roku. Wskaźnik ROA, czyli zwrot z aktywów, zmalał do 0,34 proc., o 0,04 pkt proc. względem września i 0,36 pkt proc. rok do roku. NIM, czyli marża odsetkowa netto, z powodu niższych stóp procentowych skurczyła się przez rok o 0,30 pkt proc., do 2,32 proc., wobec poprzedniego miesiąca skurczyła się już nieznacznie, bo o 0,06 pkt proc. Relacja odpisów i rezerw do przychodów, pokazująca stopień obciążenia przychodów kosztami ryzyka, urosła do 19,1 proc., czyli o 5 pkt proc. przez rok i 0,84 pkt proc. miesięcznie (z powodu spadku przychodów i wzrostu odpisów). Wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł 58,6 proc., czyli tyle samo co rok temu.