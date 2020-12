Banki zyskują po frankowej propozycji nadzoru

Konarski ocenia informacje płynące z KNF jako pozytywne. Szacuje, że proponowane rozwiązanie może kosztować sektor 32 mld zł w porównaniu do oczekiwanych przez siebie 46 mld zł kosztów sądowych. „Jednak atrakcyjność ugody zależy od kursu CHF/PLN z dnia udzielenia kredytu. Im niższy kurs, tym wyższa korzyść klienta dzięki ugodzie, więc tym sposobem wciąż dla części klientów ścieżka sądowa może być atrakcyjniejsza. Podtrzymujemy, że sektor jest przygotowany do wzięcia na siebie jednorazowego kosztu skoro kapitały nadwyżkowe analizowanych przez nas banków przekraczają 56 mld zł. Ugody wsparłyby w przyszłości także przychody banków, bo klienci wciąż płaciliby odsetki od przewalutowanych na złote kredytów. Po kosztach tej operacji rentowność ROE sektora podskoczyłaby w okolice 9-10 proc., czyli powyżej kosztu kapitału. Pod względem wycen oceniamy obecną nadwyżkę kapitałową jako nieuwzględnioną przez rynek, więc jednorazowe koszty nie powinny negatywnie wpłynąć na notowania. Wykonanie zalecenia KNF nie będzie łatwe ze względu na dobrowolny charakter. Uważamy, że kluczową rolę w zawieraniu porozumień będzie mieć Sąd Najwyższy, który zdecyduje czy banki mogą oczekiwać od klientów opłat za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy" – ocenił Konarski w porannym komentarzu. Możliwość takich roszczeń skomplikowałoby sytuację wielu klientów i skłoniłaby ich do zawierania ugód.