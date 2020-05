Prawie milion wniosków o wakacje kredytowe

Całkowita liczba wniosków konsumentów złożonych o odroczenie spłaty rat kredytowych od początku akcji prowadzonej przez banki do 14 maja wyniosła 855,4 tys., co oznacza wzrost o ponad 6 proc. w stosunku do stanu na koniec kwietnia (wnioski przyjmowane są od około 20 marca). Wskaźnik wniosków rozpatrzonych pozytywnie utrzymuje się na stałym poziomie 86 proc.