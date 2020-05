Zredukowana wycena Millennium

Choć pandemia koronawirusa jest ostatnio najważniejszym tematem, portfel kredytów frankowych wciąż obciąża wycenę spółki, szczególnie biorąc pod uwagę niski kurs PLN/CHF. Bank Millennium miał w I kw. 2020 r. w portfelu kredyty walutowe o wartości 14,5 mld zł, co stanowiło ok. 20 proc. całości portfela kredytowego. Udział spółki w rynku stanowił ok. 14 proc. Bank prowadził 2537 spraw sądowych (wzrost o 26 proc. kw./kw.), gdzie łączna wartość sporów wynosiła 282 mln zł (wzrost o 39 proc. kw./kw.), co spowodowało konieczność utworzenia rezerw na sumę 278 mln zł (99 proc. pokrycia wartości spraw sądowych i wzrost o 26 proc. kw./kw.), w tym 55 mln zł w I kw. 2020 r. Analitycy uważają, że choć lockdown może opóźnić procesy sądowe, to kurs CHF/PLN może podążać w niekorzystnym kierunku podczas lockdownu, a klienci mogą wykorzystywać ten czas do przygotowania niezbędnej dokumentacji niezbędnej do założenia sprawy sądowej, która w przyszłości może działać na niekorzyść spółki. Analitycy nadal szacują rezerwy dla sektora na 2 proc. wartości portfela rocznie, zaznaczając jednak, że w obecnej sytuacji ich skala i wartość jest trudna do oceny.