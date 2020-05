Nowy wiceprezes ING Banku Śląskiego

Karierę zawodową rozpoczął w 1989 r w Banku Austria w Nowym Jorku. Po dwóch latach związał się z Price Waterhouse w Waszyngtonie. W 1995 r. powrócił do Polski. Dołączył do zespołu Banku Handlowego jako szef Departamentu Bankowości Korporacyjnej, by w ciągu kolejnych lat – już pod szyldem Citibanku Handlowego – objąć w 2004 r. stanowisko zastępcy prezesa – w obszarze klientów korporacyjnych i commercial banking. W 2011 r. ponownie przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie w międzynarodowych strukturach Citibank, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej.