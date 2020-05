Alior Bank: Krzysztof Bachta zrezygnował z funkcji prezesa

Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu Iwonę Dudę powierzając jej stanowisko wiceprezesa i kierowanie pracami zarządu. Upoważniono też przewodniczącego rady nadzorczej Tomasza Kulika do podpisania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na prezesa banku.