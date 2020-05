BOŚ poprawił wyniki

Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2020 r. wyniósł 23,6 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rok do roku. Może się to wydawać zaskakujące biorąc pod uwagę, że inne banki, które do tej pory podały raporty, zanotowały głębokie spadki wyników – głównie za sprawą rosnących odpisów (z powodu dodatkowych rezerw ze względu na pandemię koronawirusa).