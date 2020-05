Alior nieco lepiej od prognoz

- Wyniki Alior Banku za I kwartał pod względem przychodów były słabe. Bank zanotował spadki zarówno wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego. W części zrekompensowało to obniżenie wydatków. Niższe dochody operacyjne są m.in. skutkiem obniżenia dynamiki akcji kredytowej w spółce, co przy skurczeniu się marży negatywnie oddziałuje na przychody. Wpływ miały także rezerwy na kredyty przedpłacone, które obniżyły zysk netto o 51 mln zł. Pozycją która zaważyła na ostatecznym osiągnięciu wyższego niż oczekiwania zysku netto były rezerwy – Alior jak jedyny do tej pory zaraportował obniżenie kwartalne tej pozycji. Wskaźnik P/E dla wyników kwartalnych wyniósł 6.3 czyli nisko, co jest jednak uzasadnione wysokim wpływem obniżki stóp na przyszłe rezultaty – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.