Znowu cięcie prognoz banków

Dla PKO BP zmniejszono rekomendację do „akumuluj" z „kupuj", a wycenę do 24,85 zł z 26,90 zł. Dla Pekao utrzymano zalecenie kupna, wycena poszła w dół do 77,70 zł z 83,51 zł. Podobnie jak w Santander Banku Polska, tu wycena poszła w dół do 194,5 zł z 229,5 zł. Nadal zalecają sprzedaż akcji ING Banku Śląskiego, których wycenę obniżono do 114,1 zł ze 126,4 zł. Zalecenie inwestycyjne poszło w dół dla Millennium, a wycena do 3,28 zł z 4,06zł. W przypadku Handlowego i Aliora utrzymano zalecenia odpowiednio „trzymaj" i „kupuj". Cena docelowa została obniżona do 39,86 zł z 45,66 zł w Handlowym oraz do 21 zł z 24,72 zł w Aliorze.