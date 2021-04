Ugody pomogłyby bankom

Analitycy Moody's przeprowadzili analizy scenariuszy zakładających zanotowanie straty od 30 proc. do 50 proc. obecnej wartości hipotek frankowych. Wynika z niej, że większość banków byłaby w stanie zaabsorbować takiej wielkości straty i nadal spełniać wymogi kapitałowe. Wyjątkiem jest Getin Noble Bank, który już teraz, jeszcze przed frankowymi kosztami, nie spełnia wymogów kapitałowych. Niewielkie niedobory kapitału mógłby mieć też Millennium w razie realizacji mniej prawdopodobnego scenariusza 50 proc. straty. W analizie założono objęcie ugodami wszystkich kredytów, zaklasyfikowanie strat na tej operacji jako kosztu obniżającego podatek i automatyczne zmniejszenie wagi ryzyka do 35 proc. ze 150 proc. (co stanowiłoby dużą ulgę kapitałową).