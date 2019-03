Konsolidacja polskiego sektora bankowego jeszcze potrwa

Same niemieckie banki podkreślają, że rozpoczęcie rozmów nie oznacza, że do fuzji na pewno dojdzie. Ostrożnie na ten temat wypowiadają się też europejscy i niemieccy regulatorzy podkreślający, że samo zwiększenie skali, choć w bankowości zwykle przynosi korzyści, nie będzie najważniejsze a kluczowe dla decyzji mają być takie czynniki jak wpływ transakcji na kapitały i rentowność połączonego podmiotu. A w tej drugiej sprawie pojawiają się wątpliwości – bo powstałby czwarty co do wielkości aktywów bank w Europie, który w przeciwieństwie do pozostałych największych miałby problemy z rentownością, szczególnie w pierwszych latach po fuzji, gdzie dominowałyby koszty z tego tytułu, co rodziłoby ryzyko dla systemu finansowego.