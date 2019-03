Fuzja Deutsche Banku z Commerzbankiem nie taka pewna

Głównym celem fuzji ma być wzmocnienie rentowności obu banków, od lat borykających się z niskimi zyskami. Ma to być możliwe głównie dzięki istotnemu zmniejszeniu dużych sieci oddziałów i zwolnieniu nawet 30 tys. pracowników (jedna piąta połączonych banków). Jednak analitycy wskazują, że w dobie niskich stóp procentowych w strefie euro fuzja – choć pomocna – to nie będzie lekarstwem na niską rentowność. Z powodu ujemnych stóp marże netto banków ze strefy euro sięgają średnio 1,6 proc., czyli mniej niż połowa z 3,3 proc. osiąganych przez główne banki z USA. Poza tym sama fuzja będzie kosztowna, co uderzy w kapitały banków i może oznaczać pozyskanie nawet ok. 8 mld euro z emisji akcji czy sprzedaży aktywów (w tym drugim kontekście wymienia się mBank, czwarty co do wielkości bank w Polsce kontrolowany przez Commerzbank). – Połączony bank miałby tylko 8 proc. niemieckiej sieci oddziałów, zbyt mało aby mieć realny wpływ na ceny wykrwawiającego się sektora, gdzie setki kas i banków spółdzielczych rywalizują z komercyjnymi bankami na nierównych warunkach – uważa Elisa Martinuzzi z Bloomberga.