mBank może trafić na sprzedaż po megafuzji niemieckich banków

Fuzja tych dwóch instytucji stworzyłaby czwartego co do wielkości pożyczkodawcę w Europie o aktywach rzędu 1,81 bln euro. Banki notowane są z dużym dyskontem do wartości księgowej, ich łączna kapitalizacja to 25 mld euro, czyli stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę ich ogromne aktywa. Przez pięć lat kurs akcji Deutsche Banku spadł o 75 proc., Commerzbanku zaś o 50 proc. Według nieoficjalnych informacji najbliższy miesiąc zajmą negocjacje