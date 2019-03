Słaby kwartał BOŚ

- Ubiegły rok był przełomowym okresem w procesie restrukturyzacji banku. Od początku drugiego kwartału, działający w nowym składzie, zarząd skutecznie zoptymalizował model biznesowy, co umożliwiło Grupie BOŚ znacząco poprawić wyniki efektywności. W szczególności: stopa zwrotu z kapitału (ROE) zwiększyła się pomimo wzrostu kapitałów własnych poprzez emisję akcji, która miała miejsce w 2018 r. Poprawie uległ też wskaźnik koszty/ dochody, który na koniec 2018 r. wyniósł 65,3 proc. i zmniejszył się w stosunku do lat ubiegłych wskutek redukcji ogólnych kosztów administracyjnych - napisał prezes Bogusław Białowąs w liście do akcjonariuszy.