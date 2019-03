Nowe akcje Getin Noble wchodzą do obrotu

Akcje serii E trafiły jesienią ubiegłego roku w ofercie prywatnej do Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza Getin Noble Banku mającego bezpośrednio 8,44 proc. i pośrednio (przez LC Corp BV) 47,8 proc. kapitału. Objął je po cenie równej wartości nominalnej, czyli 2,73 zł. To poziom znacznie wyższy niż rynkowy w momencie obejmowania (około 0,6 zł) a także dużo wyższy niż teraz (0,53 zł). To sugeruje, że Czarnecki, który w ostatnich dwóch latach zasilił bank kwotą blisko 450 mln zł nowego kapitału płacąc po 2,73 zł za walor, wyżej niż na rynku, raczej nie będzie teraz sprzedawał wchodzących teraz do obrotu akcji serii E (stanowią 3,5 proc. całego kapitału banku).