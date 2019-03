Banki nie są na straconej pozycji

Od września tego roku zaczną obowiązywać techniczne standardy RTS, co będzie oznaczało faktyczne wdrożenie unijnej dyrektywy o usługach płatniczych PSD2. To będzie oznaczać rozwój otwartej bankowości, w której pojawi się nowa kategoria podmiotów, czyli TPP. To niebankowe firmy, które dostaną możliwość świadczenia nowych usług, z których najważniejsze to inicjowanie płatności i dostęp do informacji o rachunku.