Ekonomiści PKO BP: fundamenty polskiej gospodarki są mocne

P.B.: To, że polska gospodarka szybko się rozwijała, choć stopa inwestycji jest niska już od dekady, to rzeczywiście zagadka. Mieliśmy najsilniejszy i najbardziej stabilny wzrost PKB w regionie przy najniższej stopie inwestycji. Widzimy kilka wyjaśnień tej niespójności. Po pierwsze, nasza gospodarka doświadcza boomu w sektorze usług. Rozwój tego sektora nie generuje dużej aktywności inwestycyjnej. A jednocześnie konsumpcja szybko rośnie, napędzając wzrost PKB. W rezultacie zmniejsza się udział inwestycji w PKB, co nie musi oznaczać, że nakładów inwestycyjnych – w ujęciu bezwzględnym – jest za mało. Po drugie, wartość inwestycji mierzymy w cenach bieżących, tymczasem w ostatnich latach ceny dóbr inwestycyjnych rosły wolniej niż ceny w całej gospodarce. To oznacza, że realnie inwestycji było więcej niż się wydaje. Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość inwestycji relatywnie do majątku produkcyjnego, to stopa inwestycji była i jest w Polsce największa spośród krajów regionu.