Chcemy bardziej otworzyć się na inwestorów zagranicznych

Dla branży maklerskiej rok 2021 z pewnością można uznać za ponadprzeciętny. Utrzymujący się wysoki udział klientów detalicznych w obrotach na GPW oraz interesujące projekty w zakresie transakcji kapitałowych wspierały realizację celów finansowych. Z perspektywy Biura Maklerskiego Pekao ubiegły rok był bardzo udany. Osiągnięte wyniki finansowe w ujęciu rok do roku znacząco wzrosły i były najlepsze od lat. Było to możliwe dzięki dalszemu poszerzaniu i polepszaniu jakości portfolio produktowego kierowanego zarówno do inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Rozwój obszaru klienta instytucjonalnego pozwolił na wzmocnienie i pogłębienie relacji z klientami, co znalazło swoje odzwierciedlenie również we wzroście udziałów rynkowych. Dzięki konsekwentnej realizacji planów obecnie BM Pekao plasuje się w ścisłym gronie polskich brokerów, a wyniki 2021 roku dla zespołu BM będą motywacją do dalszego rozwoju w 2022 r.