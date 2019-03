Getin Noble Bank spłacił pożyczkę od NBP

Wszystko zaczęło się we wtorek, 13 listopada, gdy „Gazeta Wyborcza” i „Financial Times” ujawniły nagranie będące początkiem tzw. afery taśmowej KNF. Już dwa dni później Getin Noble Bank naruszył poziom wymaganego wskaźnika płynności LCR (liquidity covarage ratio), który wyniósł 83 proc., o 17 pkt proc. poniżej wymaganego prawem i aż o 52 pkt proc. niż raptem półtora miesiąca wcześniej. Tego dnia zebrał się po raz pierwszy Komitet Stabilności Finansowej i omawiał sytuację Getin Noble i Idea Banku (także kontrolowanego przez Czarneckiego, który miał problemy płynnościowe), oceniono, że system finansowy funkcjonuje stabilnie. Trzy dni później, w niedzielę 18 listopada, KSF w nocy zebrał się jeszcze raz a Narodowy Bank Polski wyraził gotowość wsparcia banków płynnością. Getin Noble skorzystał z tej możliwości i w poniedziałek, 19 listopada, podpisał umowę na wsparcie kwotą 3,59 mld zł z terminem spłaty na 19 lutego. Kolejną pożyczkę, wartą 1,2 mld zł, podpisano dwa dni później, także z trzymiesięcznym terminem spłaty.

Dopiero teraz dowiadujemy się jak trudna była sytuacja banku – 3 grudnia jego wskaźnik płynności LCR zanotował minimalny poziom – tylko 21 proc. Działania banku, polegające na pozyskiwaniu nowych depozytów dzięki wysokiemu oprocentowaniu – sięgającemu nawet 4 proc., czyli blisko dwukrotnie wyższemu niż przed wybuchem afery KNF – oraz wsparcie z NBP przyniosło poprawę i LCR urósł do wymaganego prawem minimum (100 proc.) 24 stycznia. Całkowicie mniejszy kredyt bank spłacił 11 lutego, zaś drugi – 19 lutego, zgodnie z terminem. To jednak spowodowało przejściowe obniżenie wskaźnika LCR do poziomu poniżej wymaganego – wyniósł 62 proc. – ale już po dziesięciu dniach, czyli z początkiem marca, LCR wrócił do 100 proc.