„Wielka” poszczepionkowa rotacja

Poziom gotówki w portfelach globalnych funduszy akcji spadł znacząco, a przeważenie instrumentów udziałowych jest w nich najwyższe od trzech lat. Do rekordów zbliża się wartość pożyczek udzielonych pod zastaw akcji, a wskaźnik krótkich pozycji utrzymywanych na akcjach z indeksu S&P 500 osiągnął wieloletnie minimum. W ostatnich tygodniach do funduszy akcji na świecie wpłynęło najwięcej środków od początku 2018 roku. Świetne nastroje panują zarówno wśród zarządzających funduszami, jak i indywidualnych inwestorów, którzy długo nie mogli przekonać się do pandemicznej hossy (wykres 1). Stratedzy czołowych domów inwestycyjnych prześcigają się w określeniu pułapu, na jaki wzniesie się w przyszłym roku indeks S&P 500, bo o to, że trend może być tylko jeden (w górę), akurat nie ma sporu. Morgan Stanley twierdzi, że będzie to 3900 punktów, ale już Goldman Sachs daje więcej – 4300. Wszystkich przebija JP Morgan, obstawiając, że S&P 500 osiągnie pod koniec przyszłego roku 4500 punktów. Praktycznie wszyscy zgadzają się też, że rotacja między różnymi aktywami, regionami i sektorami, jakiej przedsmak mieliśmy w listopadzie, przyjmie postać wielkiej rotacji w przyszłym roku. Zapoczątkowana wieściami o skutecznej szczepionce zmiana liderów na rynkach miała w ostatnich tygodniach miejsce prawie wszędzie i na wszystkim (wykres 2). Widać ją było zarówno w relacji między Europą (i Japonią) a USA, jak i między indeksem chińskich akcji a giełdami pozostałych rynków wschodzących. Spółki technologiczne ustąpiły nieco miejsca innym branżom. Indeks spółek FANG's praktycznie stanął, przyglądając się wzrostom szerokiego rynku akcji w USA. Spółki cykliczne (przemysł, finanse) zachowywały się lepiej od defensywnych (sektor zdrowia, użyteczności publicznej). Indeksy spółek typu growth musiały dać za wygraną w obliczu gwałtownego odreagowania firm typu value. Małe spółki zachowywały się lepiej od dużych. Obligacje skarbowe oddały palmę pierwszeństwa obligacjom korporacyjnym. Nawet złoto musiało usunąć się w cień w obliczu szarży przypuszczonej przez, jak twierdzą niektórzy, swojego cyfrowego odpowiednika – bitcoina.