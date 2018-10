WykresDnia: DAX straszy słabością. Co mówi analiza techniczna?

– Indeks DAX znajduje się w średnioterminowym trendzie spadkowym i obiektywnie trzeba przyznać, że w ostatnim okresie pojawiło się kilka dość symptomatycznych sygnałów słabości. Przede wszystkim nawiązuję tutaj do przełamania eksponowanej przeze mnie wielokrotnie zapory popytowej: 11637-11725 pkt, utworzonej na bazie szerokiej palety zniesień wewnętrznych i projekcji cenowych Fibonacciego (elementem bazowym było to zniesienie 38,2 proc. silnej hossy zapoczątkowanej w lutym 2016 r.). Spektakularne wybicie wsparcia stało się ważnym źródłem inspiracji dla sprzedających. Znalazło to odzwierciedlenie w postaci kolejnej, dynamicznej podfali spadkowej, która jak wynika z wykresu, zbliżyła się do następnego zgrupowania zniesień: 11078-11148 pkt. Właśnie w tym rejonie szukałbym jakiegoś ratunku dla byków – mówi Paweł Danielewicz, analityk techniczny Santander BM.