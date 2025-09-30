Niemiecki DAX złapał zadyszkę, ale nie jest powiedziane, że zakończył już hossę

Wall Street nadgania więc zaległości w stosunku do Europy, które powstały w pierwszej połowie roku. – Z jednej strony to, co się dzieje w Europie, jest przykładem korekty płaskiej. Z drugiej zaś niemoc byków ze Starego Kontynentu i brak reakcji na to, co się dzieje na amerykańskim czy japońskim parkiecie, rzuca negatywne światło na tę część rynków finansowych. DAX jedynie przygląda się temu, co wyprawiają Nikkei czy DJIA. Optymiści argumentują jednak, że niemiecki indeks wyrysował flagę i teraz wystarczy ją aktywować. Do tego potrzebne jest zamknięcie dnia powyżej 24700 pkt – wskazuje Piotr Neidek z BM mBanku.