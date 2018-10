Lojalny inwestor giełdowy dostanie więcej

Może po prostu tego typu programy są mało skuteczne i o posiadaniu akcji decydują takie czynniki, jak sytuacja fundamentalna spółki, poprawa wyników, wzrost notowań i wypłacane dywidendy czy wreszcie nastroje na rynku kapitałowym? – W krajach, gdzie przepisy pozwalają już od dłuższego czasu na wymianę między depozytami papierów wartościowych a spółkami informacji o stanie akcjonariatu, np. we Francji, programy lojalnościowe cieszą się dużą popularnością. Korzystają z nich przede wszystkim spółki działające w modelu B2C, czyli mające klienta detalicznego, np. telekomy, dostawcy energii elektrycznej, sieci handlowe, linie lotnicze czy spółki z branży hotelarskiej. Duża część z nich to stabilne biznesy, które oczywiście wypłacają co roku dywidendy i rozwijają się, ale nie są w stanie pozytywnie zaskakiwać inwestorów ponadprzeciętnymi wzrostami. W takich przypadkach programy lojalnościowe są dobrym narzędziem nie tylko do zwiększenia popularności spółki wśród inwestorów oraz do zbudowania wokół niej lojalnej grupy akcjonariuszy, ale jednocześnie przyczyniają się do wzmocnienia popytu ze strony pewnej grupy klientów. Którzy wolą wybrać produkty lub usługi tej firmy, której są akcjonariuszami – nie tylko z czystego sentymentu, lecz też z uwagi na to, że mogą liczyć na stosowne rabaty lub dodatkowe bonusy – podkreśla wiceprezes SEG.