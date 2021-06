Branżowi liderzy zwyżek nie pokazali jeszcze wszystkiego

Zmiana nastawienia inwestorów do banków sprawiła, że mocno odbiły notowania indeksu WIG-banki. W tym gronie na szczególne względy inwestorów mógł liczyć Alior, co pozwoliło kursowi z zapasem odrobić straty z 2020 roku. – Wysoki wzrost notowań banku to skutek niezłych wyników. Tarcze dla firm oddaliły niebezpieczeństwo rezerw portfela korporacyjnego, bank nie posiadał kredytów frankowych, więc ominęły go problemy z tym związane. Obecnie bank jest notowany przy jednym z najniższych wskaźników w sektorze, przy dość dobrej dynamice (choć spadającej) wolumenów. Tym można tłumaczyć jego popularność wśród inwestorów – wyjaśnia Marcin Materna, szef analityków Millennium DM. Inwestorzy mocno liczą na poprawę tegorocznych rezultatów, czemu sprzyjać mają powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu, spadek kosztów ryzyka i realizowane przez bank inicjatywy oszczędnościowe.